G大阪は11日にホームでC大阪との「大阪ダービー」を迎える。最大のライバルとの一戦を前に、誰よりも期待されるのは主将のDF中谷進之介。「僕ができることは試合に勝って、チームに勢いを付けること。ガムシャラにやりたい」と冷静に気持ちを高めた。

8日に行われたACL2準決勝第1戦バンコク・ユナイテッド戦（タイ）では前半に不運な形でPKを与え、さらに後半に退場処分を受けた。チームも0―1敗戦。「すぐに試合があるのは本当に助かる。しかもそれが大阪ダービー。ACL2の初戦は負けましたけど、良い流れで来ているのは間違いない。自信を失わずにやりたい」。敵地での第2戦に出場できない主将にとって大阪ダービーは持てる全てのエネルギーを放出する場となる。

36日間で11試合をこなす過密日程の第3ラウンド。C大阪戦後には中3日でアウェーでの第2戦バンコクU戦が待ち受ける中、中谷は「僕は一回ここで切れる（出場停止になる）ので、本当に全部ぶつけたい」と力を込めた。ACL2の雪辱と8年ぶりの対C大阪戦シーズンダブル、そして逆転ファイナルへ。魂を込めて守備陣を統率し、最高の形でチームをタイに送り出す。