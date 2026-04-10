ＷＢＣ準々決勝ベネズエラ線で右膝を負傷したカブスの鈴木誠也外野手（３１）の復帰を地元メディアが歓迎した。

「カブスビート」は９日（日本時間１０日）、「鈴木誠也の復帰がカブスの追い風になるかもしれない」との記事を配信した。

ここまでカブスは６勝６敗でナ・リーグ中地区最下位。１０日（同１１日）の本拠地パイレーツ戦は今永昇太投手（３２）が先発予定で鈴木も復帰する。

記事は「カブスの攻撃陣はシーズンの序盤、非常にムラがあり、平凡なスタートを切った」と振り返ると、「打撃面でさらなる朗報が期待できそうだ。強打者の鈴木が、シカゴで行われるパイレーツとの３連戦の初戦でチームに復帰する予定だ。鈴木はＷＢＣで右膝を軽度に捻挫して以来、２０２６年シーズンはまだデビューを果たしていない」と現状を説明した。

リハビリ中の鈴木の好調ぶりも指摘。「３１歳の外野手兼ＤＨは３日に２Ａノックスビルでリハビリ出場を開始し、サザンリーグの投手陣を圧倒している。鈴木は最初の４試合で打率４割６分２厘をマークすると右翼の守備機会も４回こなした」と視界良好とした。

外野を守る同僚のマット・ショー（２４）も「昨年の鈴木は間違いなくカブスのベストバッターの一人だった。長打力があり、出塁率も高かった。だから、彼が加わるということは、メジャーリーグ屈指のバッターがラインアップに加わるということだ。これは我々にとって非常に重要なことだと思う」と復帰を心待ちにしていた。

カウンセル監督も「彼は昨年、ずっと３番か４番を打っていたので、主力攻撃陣の１人をラインアップに戻すことになる」と期待。昨季３２本塁打、１０３打点をマークした主砲の活躍を確信していた。