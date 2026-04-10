【セイバー／沖田 総司〔オルタ〕 最終再臨Ver.】 2027年2月 発売予定 価格：32,780円

アルターは、フィギュア「セイバー／沖田 総司〔オルタ〕 最終再臨Ver.」を2027年2月に発売する。価格は32,780円。

本製品は、スマホゲーム『Fate/Grand Order』より、2021年に開催された夏イベント「カルデアサマーアドベンチャー」に登場した「セイバー／沖田 総司〔オルタ〕」を、最終再臨イラストを元に1/7スケールフィギュア化したもの。

“煉獄”と共にお揃いコーデの水着姿で立体化しており、髪束や飾り紐の緩急をつけた動きが躍動的なポーズと相まって、元気いっぱいな仕上がりとなっている。

褐色の肌に映える白い水着や、ぷにっと感のある指先、楽しむような二人の表情など見所たっぷりで、それぞれの刀も緻密に再現している。

また配置を変えることで、イラストに近いディスプレイもできるほか、煉獄のディスプレイ用支柱は2種付属する。

「セイバー／沖田 総司〔オルタ〕 最終再臨Ver.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ沖田 総司〔オルタ〕：全高 約280mm、全幅 約370mm煉獄：全高 約230mm（支柱：長）／約170mm（支柱：短） 素材：PVC、ABS その他仕様：煉獄のディスプレイ用支柱は2種付属（長／短）

(C) TYPE-MOON / FGO PROJECT

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。