タレントの鈴木紗理奈（48）が9日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜後10・00）に出演。海外での“コミュ力オバケ”ぶりが明かされた。

息子が留学している米国に行き、WBCの準決勝と決勝を観戦してきた鈴木。「このまま住もうかと思っちゃった。旅行が大好きなの。ひとりで知らん人がいる知らんトコに行くのが大好きで…癖（へき）なんやと思うけど」と笑い、「知らん人と知らん町でいかに自分の名を上げて帰ってくるかに、すごい快感を感じるわけ。今回も轟かせてきたよ」と胸を張った。

中川安奈から「毎日サリちゃんのインスタ見てて。知らない人たちとゴルフ毎日やってるんですよ…凄すぎる！しかも米国人とね」と言われ、「そうなの。知らん兄ちゃんとオジたちと…ほぼ英語しゃべれんのに、だいぶマブダチになって。世界平和を感じるわけ。人って肩書きでもなければ、職業でもなければ、男も女も関係なくその時の楽しさを共有する。すごくフラットで大好きなのよ」と語った。

息子が住む場所は「めちゃくちゃ遠いの。乗り継ぎしないと行けないとこで、30時間かかる」と説明。ようやく到着すると、息子はテストのため、ひとりで時間をつぶさないといけない状況に。「これはラッキー、ゴルフするか」とポジティブにとらえ、ゴルフ場に行き現場で一緒に回る仲間を作ったという。

「初めて回った日に、やたらゴルフうまいお兄ちゃんがおって。“めっちゃうまいね、明日もしよう。いっつもゴルフしてるの？”って聞いたら“ほぼ毎日”って。次の日も引っ張られて私もいいスコア出て。でも次の日はムリ、ツアーに出なあかん…と。え！プロやったん!?って」と、知らずにプロゴルファーとラウンドしていた奇跡を振り返った。

ノリと勢いでコミュニケーションは取れると豪語。WBC観戦中もベネズエラ人とノリノリで応援する姿が何度もカメラに抜かれた。ベネズエラの人たちと「バイブス合いすぎる」と盛り上がり、決勝では大事な場面を見逃すほど踊りまくっていたという。「普段は息子に、そういうノリ恥ずかしいからやめてってめっちゃ怒られるねん。でも、WBCではベネズエラの人がすごい受け入れてくれて、ワールドワイドにまとめるママが息子はちょっと自慢やったらしくて。しょうがないな、って言いながらビデオ撮ってくれてた」と喜んだ。

「いいね、スポーツって。世界をひとつにするよね」としみじみ。だが、「普段見ないねんで、野球。にわか！」とまさかの告白。「でも日の丸背負われると応援する」と言って、笑わせていた。