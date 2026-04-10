コカ・コーラシステムは、エナジードリンクブランド「リアルゴールド」と対戦格闘ゲームシリーズ『ストリートファイター』がコラボレーションしたキャンペーンを4月13日より開催することが発表された。

【画像あり】キャンペーンで当たるオリジナルデザイングッズ一覧

本キャンペーンでは、期間中に対象製品を購入し、ラベルに記載の二次元コードをスマートフォンで読み込んでキャンペーンサイトにアクセスするとポイントが貯まる仕組みとなっている。貯めたポイントで応募すると、『ストリートファイター』オリジナルデザインの限定コラボグッズやPayPayポイント100ptが抽選で合計約30万名に当たる。

賞品は3つのコースに分かれている。1ポイントコースではPayPayポイント100pt（30万名）、3ポイントコースではオリジナルQUOカード3,000円分（250名）またはゴールドタンブラー2種セット（500名）が用意される。20ポイントコースでは、オリジナルスカジャンとワイヤレスヘッドホン『JBL LIVE 770NC』が各50名に当たる。

対象製品は、二次元コードが記載された「リアルゴールド」「リアルゴールド ビタミンローヤルパワー」「リアルゴールド RG」の各製品。ポイント獲得は1日1回、購入製品1本につき1ポイントまでとなっている。参加にはLINEまたはXでのログインが必要だ。

なお、『ストリートファイター』オリジナルデザインのグッズが当たる3ポイント・20ポイントコースの応募期間は4月13日から10月4日まで。1ポイントコースを含むキャンペーン全体の期間は4月13日から12月27日までとなる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）