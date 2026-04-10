◆女子プロゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第１日（１０日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）

ツアー通算１勝の稲垣那奈子（三菱電機）が７バーディー、ボギーなしの６５で回り、稲垣がホールアウトした時点で首位に立った。石坂ＧＣ開催のトーナメント記録（２４年最終日の阿部未悠、２５年第１日の安田祐香）に並ぶビッグスコア。３月のダイキンオーキッドレディス第２日には８５、台湾ホンハイレディース第２日では８８の大たたきを喫するほど不調だったが、驚異のＶ字回復。早大出身の２５歳は昨年６月のリゾートトラストレディス以来の２勝目へ好スタートを切った。

１２番パー５で残り９０ヤードの第３打を４８度のウェッジでピン５０センチにつけてバーディーを奪うなど、好プレーを連発した稲垣が堂々と首位でホールアウトした。「きょうはショットが安定していました」と笑顔でホールアウトした。

今季５戦で４度も予選落ち。特に開幕戦のダイキンオーキッドレディス、第２戦の台湾ホンハイレディースでは、いずれも第２日に、それぞれ８５、８８と大たたきした。プロとしては厳しいスコアに「自分のショットがどこに行くか分かりませんでした。台湾では風が強いこともありましたけど」と振り返る。

「先週までと何が違うのか、自分でもよく分かりません」と慎重に話すが「考え方」で絶不調から脱した。「打てないのに打ちたいところばかり考えていました。それを解放し、あまり考えないようにしました」と明かす。

ショットだけではなく、パットも工夫した。２戦前のＶポイント×ＳＭＢＣレディスでは、長尺パターと通常の長さのパターの２本体制でプレー。今大会は通常の長さのパターでプレーしているが、スタート前には長尺パターでも練習している。「手だけではなく、体を使う感覚がつかめます」と説明した。

昨年６月のリゾートトラストレディスで、早大出身の女子選手として国内ツアー初優勝を飾った。その功績が認められ、３月に早大校友会から「稲魂（とうこん）賞」を受賞した。受賞式では「ドラゴンクエスト」などを制作したゲームデザイナーの堀井雄二さんらと同席し、交流した。文武両道の女子プロゴルファーは、初優勝より難しいと言われる２勝目に向けて「（今季２回、大たたきをした）２日目に注意したい」と冷静に話した。