東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

国内企業物価指数（3月）08:50

結果 0.8%

予想 0.7% 前回 0.1%（-0.1%から修正）（前月比)

結果 2.6%

予想 2.3% 前回 2.1%（2.0%から修正）（前年比)



【中国】

消費者物価指数（CPI）（3月）10:30

結果 1.0%

予想 1.1% 前回 1.3%（前年比)



生産者物価指数（PPI）（3月）10:30

結果 0.5%

予想 0.4% 前回 -0.9%（前年比)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領

イランはホルムズ海峡通じた石油輸送において不十分な対応

ホル​ムズ​海峡通過するタ⁠ンカ​ーに通航料を​課すべきではない

我々が結んだ合意ではない！そんな取り決めはしていない！



イスラエル首相「レバノンにおいて停戦はない」

ヒズボラへの攻撃を継続、攻撃を止めることはない

レバノン停戦は成立していない、決して手を緩めることはない

※政府にレバノンとの直接交渉を指示した直後の発言



【日本】

片山財務相

為替市場でも投機的動き高まっている、あらゆる方面で万全の対応

外部サイト