東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
【日本】
国内企業物価指数（3月）08:50
結果　0.8%
予想　0.7%　前回　0.1%（-0.1%から修正）（前月比)
結果　2.6%
予想　2.3%　前回　2.1%（2.0%から修正）（前年比)

【中国】
消費者物価指数（CPI）（3月）10:30
結果　1.0%
予想　1.1%　前回　1.3%（前年比)

生産者物価指数（PPI）（3月）10:30
結果　0.5%
予想　0.4%　前回　-0.9%（前年比)

※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
イランはホルムズ海峡通じた石油輸送において不十分な対応
ホル​ムズ​海峡通過するタ⁠ンカ​ーに通航料を​課すべきではない
我々が結んだ合意ではない！そんな取り決めはしていない！

イスラエル首相「レバノンにおいて停戦はない」
ヒズボラへの攻撃を継続、攻撃を止めることはない
レバノン停戦は成立していない、決して手を緩めることはない
※政府にレバノンとの直接交渉を指示した直後の発言

【日本】
片山財務相　
為替市場でも投機的動き高まっている、あらゆる方面で万全の対応