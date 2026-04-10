東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
国内企業物価指数（3月）08:50
結果 0.8%
予想 0.7% 前回 0.1%（-0.1%から修正）（前月比)
結果 2.6%
予想 2.3% 前回 2.1%（2.0%から修正）（前年比)
【中国】
消費者物価指数（CPI）（3月）10:30
結果 1.0%
予想 1.1% 前回 1.3%（前年比)
生産者物価指数（PPI）（3月）10:30
結果 0.5%
予想 0.4% 前回 -0.9%（前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
イランはホルムズ海峡通じた石油輸送において不十分な対応
ホルムズ海峡通過するタンカーに通航料を課すべきではない
我々が結んだ合意ではない！そんな取り決めはしていない！
イスラエル首相「レバノンにおいて停戦はない」
ヒズボラへの攻撃を継続、攻撃を止めることはない
レバノン停戦は成立していない、決して手を緩めることはない
※政府にレバノンとの直接交渉を指示した直後の発言
【日本】
片山財務相
為替市場でも投機的動き高まっている、あらゆる方面で万全の対応
※経済指標
【日本】
国内企業物価指数（3月）08:50
結果 0.8%
予想 0.7% 前回 0.1%（-0.1%から修正）（前月比)
結果 2.6%
予想 2.3% 前回 2.1%（2.0%から修正）（前年比)
【中国】
消費者物価指数（CPI）（3月）10:30
結果 1.0%
予想 1.1% 前回 1.3%（前年比)
生産者物価指数（PPI）（3月）10:30
結果 0.5%
予想 0.4% 前回 -0.9%（前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
イランはホルムズ海峡通じた石油輸送において不十分な対応
ホルムズ海峡通過するタンカーに通航料を課すべきではない
我々が結んだ合意ではない！そんな取り決めはしていない！
イスラエル首相「レバノンにおいて停戦はない」
ヒズボラへの攻撃を継続、攻撃を止めることはない
レバノン停戦は成立していない、決して手を緩めることはない
※政府にレバノンとの直接交渉を指示した直後の発言
【日本】
片山財務相
為替市場でも投機的動き高まっている、あらゆる方面で万全の対応