モナキ・ケンケン、ホークスの『ピンクフルデー』で始球式 福岡出身で「一球に魂を込めて投げます」 試合後にはライブも実施
福岡ソフトバンクホークスは、みずほPayPayドーム福岡で5月8日〜10日の3日間開催する『ピンクフルデー2026』2戦目のゲストに、8日にメジャーデビューした4人組男性歌謡コーラス・グループ「モナキ」が決定したことを発表した。始球式にはメンバーを代表して福岡県出身のケンケンが登場し、試合終了後にはモナキのライブパフォーマンスを実施する。
【写真】始球式を担当する福岡出身のモナキのケンケン
野球観戦はもちろん、当日限定のさまざまな企画で、誰もがそれぞれの楽しみ方をできる、“非日常”のエンターテインメントを提供するピンクフルデー。多彩な豪華ゲストがピンクフルデーを華やかに盛り上げる。その他の日程のゲストは決まり次第、発表となる。
■ケンケンコメント
地元である福岡で人生初の始球式をできることが幸せです！そして、何度も観戦していたみずほPayPayドーム福岡でできるという事をかみ締めながら一球に魂を込めて投げますので、見守っていただけるとうれしいです!!
【写真】始球式を担当する福岡出身のモナキのケンケン
野球観戦はもちろん、当日限定のさまざまな企画で、誰もがそれぞれの楽しみ方をできる、“非日常”のエンターテインメントを提供するピンクフルデー。多彩な豪華ゲストがピンクフルデーを華やかに盛り上げる。その他の日程のゲストは決まり次第、発表となる。
■ケンケンコメント
地元である福岡で人生初の始球式をできることが幸せです！そして、何度も観戦していたみずほPayPayドーム福岡でできるという事をかみ締めながら一球に魂を込めて投げますので、見守っていただけるとうれしいです!!