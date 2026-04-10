『ZIP!』（日本テレビ系）の公式SNSが更新され、Snow Manの阿部亮平が動物たちとふれあうオフショットが公開された。やわらかな表情を見せる阿部の姿に注目が集まっている。

【写真＆動画】モフモフ動物とふれあう阿部亮平／阿部亮平ら『ZIP!』ポスタービジュアル／オフショット＆撮影裏側

■モフモフの動物たちに囲まれる阿部亮平

4月10日放送の『ZIP!』では、「Snow Man阿部亮平のクイズ一問だけ！」を放送。モフモフの動物たちと阿部の雑学をたっぷり紹介した。

公開された写真では、オレンジのニットにデニムを合わせた阿部が、動物たちに囲まれて笑顔を見せている。

1枚目は、ベンチに座りながら小型犬から大型犬までたくさんの犬に囲まれたカット。おやつを与えているようにも見え、阿部が視線を落としてやさしく向き合う様子が印象的だ。

2枚目では、2匹の犬に囲まれ、うち1匹が阿部の腕に前足を添えるようなしぐさを見せており、阿部は楽しそうな笑顔を浮かべている。

SNSでは「かわいい×かわいいでほっこり」「かわいいで溢れてる」「かわいいが大渋滞」「この組み合わせはずるい」「幸せ空間」「癒し1,000％」「需要しかない」といった声が寄せられている。

■阿部亮平「外出する時も 帰宅する時も 傘の忘れ物にご注意を！」

さらに、阿部は放送後に自身のInstagramのストーリーズを更新。「ZIP! ありがとうございました！」と感謝をつづり、グレーのスーツ姿で笑みを浮かべる写真を公開。「外出する時も 帰宅する時も 傘の忘れ物にご注意を！」とメッセージを添えた。

阿部亮平のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_ryohei.abe_official/

■阿部亮平ら『ZIP!』ポスタービジュアル

■オフショット＆撮影裏側

Snow Man

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