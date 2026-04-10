Travis Japanが“原点の地”へ！『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』メンバーの涙と笑顔が溢れる本予告映像解禁

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Travis Japanの素顔と絆が溢れるアメリカ旅に完全密着した、トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、Disney+（ディズニープラス）にて5月1日より独占配信開始。このたび、メンバーの涙と笑顔が溢れる本予告＆キービジュアルが解禁された。

■目指すのは、共に夢を追いかけた“原点の地”ロサンゼルス

本番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアー直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、2チームに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街、ロサンゼルスへと向かう。

デビューを夢見て共に駆け抜け、デビュー後も、幾多の試練を乗り越えながら、強い絆でグループを守り抜いてきたTravis Japan。今回解禁された映像では、そんな彼らの貴重な夏休みの全容が明らかに。メンバー同士が自然体ではしゃぐ姿や、英語で現地の人とコミュニケーションをとる頼もしい姿など、他では見られない彼らの“素顔”がたっぷりと収められている。

そんな彼らの旅の終着点は、グループとして思い入れの強い“あの場所”――共に夢を追いかけたロサンゼルス。7人揃って“原点の地”へと向かう道中、彼らはそこで過ごす特別なひとときのなかで、これまで胸に秘めていた想いを語り合う。映像のラストでは、これから先の輝かしい未来を誓うかのように、7人全員で手を重ね、グループお馴染みの掛け声「さんせーい！」を大合唱。この旅が彼らの絆をさらに深める“ターニングポイント”となり、どのように旅のゴールを迎えるのか、大きな期待が高まる。

10日間の夏休みを経て、再び7人揃って走り出すTravis Japan。彼らの旅がこれからも力強く続いていくことを確信させてくれるような番組となっている。

併せて解禁されたのは、「”原点”から未来へ ―― かけがえのない10日間」というエモーショナルなコピーのキービジュアル。アメリカの大自然を背景に、肩を組み、リラックスした笑顔を浮かべるメンバー7人の姿からは、彼らの充実した10日間が窺える。果たして彼らは、この旅を通して何を感じ、どのように成長していくのだろうか。

本番組は、全10話のうち初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新される。

■番組情報

Disney+『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』

05/01（金）よりディズニープラスで独占配信 ※初回3話一挙配信

(C) 2026 DISNEY ENTERPRISES, INC.

■関連リンク

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/