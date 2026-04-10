ヤマトインターナショナル <8127> [東証Ｓ] が4月10日後場(14:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結営業損益は4800万円の赤字(前年同期は3800万円の黒字)に転落した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結営業損益は2億2800万円の黒字(前年同期は2億3900万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結営業損益は1億6800万円の赤字(前年同期は7200万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-1.3％→-3.0％に悪化した。



株探ニュース