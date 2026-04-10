10日14時現在の日経平均株価は前日比1052.72円（1.88％）高の5万6948.04円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は508、値下がりは1021、変わらずは43と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を600.18円押し上げている。次いで東エレク <8035>が165.93円、フジクラ <5803>が114.44円、アドテスト <6857>が92.92円、ファナック <6954>が60.84円と続く。



マイナス寄与度は43.65円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、中外薬 <4519>が11.57円、塩野義 <4507>が10.16円、ソニーＧ <6758>が9.89円、リクルート <6098>が8.85円と続いている。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、小売、繊維と続く。値下がり上位には鉱業、情報・通信、医薬品が並んでいる。



※14時0分11秒時点



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