暗くも重たくもならない！白髪をおしゃれに見せる【ぼかしヘアカラー】の始め方
30代後半〜40代に差しかかる頃、ちらほらと目立ち始める白髪。「でも、白髪染めで全体を真っ黒にするのはちょっと…」と感じている人も多いのでは？そんな大人世代にぴったりなのが、昨今注目されている【白髪ぼかしヘアカラー】。白髪を「隠す」のではなく、「なじませる」ことで自然な立体感と洒落感を叶える、新しいヘアカラーの選択肢です。
🌼やりすぎ感ゼロで抜群の“おしゃれ”具合！今、大人世代が選ぶべき【地毛風ヘアカラー】の魅力
“白髪ぼかし”って？白髪を光になじませるハイライト技術
従来の白髪染めは暗い色でしっかりカバーするのが主流でしたが、白髪ぼかしはその真逆。全体に細かくハイライトを入れることで、白髪が目立たず、むしろ髪に立体感が生まれてふんわりおしゃれに見えるのが特徴です。
白髪の部分に自然な光が当たることで、まるで計算されたデザインカラーのような印象に。白髪があることで「むしろ垢抜けて見える」と感じる人も少なくありません。
伸びても気にならない！リタッチの頻度を減らせる
白髪染めの悩みといえば、伸びたときの根元の白さ。でも、白髪ぼかしなら明るめトーンのカラーを使うことで、根元とのコントラストが緩やかになり、生え際が目立ちにくくなるのです。結果的に、ヘアカラーの頻度も従来より抑えることができ、リタッチの頻度を減らせます。
おすすめはグレージュやラテベージュ。透け感で軽やかに
白髪ぼかしにぴったりなのが、やわらかなくすみ系のニュアンスカラー。グレージュやラテベージュ、ミルクティーブラウンなど、透明感がありつつ落ち着いた色味は、白髪と自然になじみながら肌も明るく見せてくれます。
また、スタイリング後の髪の動きが出やすく、おしゃれの幅が広がるのも嬉しいポイント。「ただ白髪を隠す」のではなく、「白髪があるからこそ楽しめるヘアカラー」へと発想を変えていくと、毎日の気分も変わるはずです。
暗くしない白髪ぼかしで、自分らしく垢抜ける
白髪が気になり始めたからといって、暗い髪色に一択で染める必要はありません。むしろ、白髪ぼかしヘアカラーのように“明るさ”と“自然さ”を両立させる選択肢で、ぐっとおしゃれの幅を広げてみてくださいね。＜image出典：instagram（@nogawa_ryota）＞