◇プロボクシング スーパーフライ級ノンタイトル WBC・WBO1位、WBA5位、IBF10位 坪井智也（帝拳）＜10回戦＞WBC6位、WBO8位 ペドロ・ゲバラ（メキシコ）（2026年4月11日 両国国技館）

WBCとWBOのスーパーフライ級1位にランクされる坪井智也（30＝帝拳、3勝2KO）があす11日、「Prime Video Boxing 15」でプロ4戦目に臨む。10日は都内のホテルで前日計量が行われ、坪井はリミットより200グラム軽い51.9キロでパス。対戦相手の元世界2階級制覇王者ペドロ・ゲバラ（36＝メキシコ、42勝22KO5敗2分け）も51.9キロだった。

アマチュアの21年世界選手権バンタム級金メダリストの坪井は、昨年6月のプロ2戦目でWBOアジア・パシフィック・バンタム級王座を獲得。昨年11月のプロ3戦目では元WBC世界スーパーフライ級王者カルロス・クアドラスに8回TKO勝ちしていた。計量後は「やっと慣れてうまく調整がいった。前戦でしっかり落とせたのを継続できて、すんなりいった」と仕上がりの手応えを口にした。

世界ランキングから、次戦が世界初挑戦となる可能性が高い。内容も問われる“前哨戦”となるが「何も考えずにいつも通り楽しく、戦略にはめ込んで坪井智也らしいボクシングをできれば」と気負いはなし。ゲバラと計量後に向かい合い、「紳士で強そう。目を見て“いい人そうだな”と。でも、こうしてくるだろとういうある程度の想定はできている。（試合を）支配して楽しめれば」と、この日も“支配”を強調した。

興行のもようはプライムビデオが独占ライブ配信する。メインでは昨年11月にプロ初黒星を喫した那須川天心（帝拳）が、WBC世界バンタム級挑戦者決定戦で元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）と対戦する。