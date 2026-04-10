明るさ・暗さで選ばないのが正解。大人のヘアカラーは“透け感”でアカ抜ける
髪色を変えたのに、なぜかアカ抜けない。逆に、大きく変えていないのに、今っぽく見える人もいます。その差を生むのは、“明るさ”ではなく“色の設計”です。明るめでも、落ち着いたトーンでも、ポイントを押さえればどちらも自然におしゃれに見せることができます。
明るめトーンは“軽さ”をつくる。ただし透け感が鍵
明るめのヘアカラーは顔まわりに光を取り込み、軽やかな印象をつくりやすいのが魅力。特に動きのあるスタイルと合わさることで、空気を含んだような抜け感が生まれます。
▲光を含んだような透け感が軽やかさをつくる。明るめトーンは“抜け”のある質感がポイント
ただし、明るさだけを優先すると、髪だけが浮いて見えたり、パサついた印象につながることも。ポイントは“透ける質感”。ベージュ系のやわらかい色味で光をなじませることで、軽さと上品さを両立できます。
落ち着いたトーンは“深み”が魅力。重さは質感で調整
一方で、落ち着いたトーンは髪にツヤと深みを与え、大人らしい上品さを引き出します。肌なじみがよく、全体の印象が整って見えるのも特徴です。
▲ツヤと奥行きで上品に整う。落ち着いたトーンは“重く見せない設計”が鍵
ただし、暗さに寄せすぎると重たい印象になりやすく、動きのない仕上がりに見えることも。そこで重要になるのが“色の奥行き”。グレージュのように透け感を含んだ色設計にすることで、落ち着きがありながらも軽やかさを保つことができます。
おしゃれに見える人は“明るさ”ではなく“質感”で整えている
結論として、おしゃれに見える人に共通しているのは、明るさに頼らず“質感”で整えていること。明るめでも重く見えることはありますし、落ち着いたトーンでも軽く見せることはできます。
ベージュやグレージュのようなやわらかい色味を取り入れ、単色で塗りつぶすのではなく、なじませるように色を設計する。それだけで、自然な抜け感が生まれ、今っぽさにつながるはずです。
明るめと落ち着いたトーン、どちらかが正解というわけではありません。大切なのは、明るさではなく“どう見せるか”。質感まで意識した色設計が、大人のヘアカラーを洗練させるポイントです。＜取材＆文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はや美容師の一般的なヘアカラーに関する知見を参考に編集部が構成しています
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