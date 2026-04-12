【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年4月13日〜4月19日》の総合運＆恋愛運

写真拡大 (全2枚)


来週（2026年4月13日〜4月19日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３

『恋愛面では気持ちをコントロールしづらいです』


｜総合運｜　★★★☆☆


嫌な出来事から様々な収穫がある時です。特に、対人間での印象アップの方法などが経験から見えてきます。仕事や公の場ではチーム感を大事にしていくでしょう。自分だけが成功するより、周囲の人達と長く仲良く繋がっていたい想いが強くなります。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


「自分ばかり追いかけて愛情を注いでいる」と思ってしまいがちです。距離をあけようとすればする程、逆にどんどんハマってしまうので、他のことで気を紛らしていきましょう。シングルの方は、自分からはアプローチしない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の人生を変化させるために行動していきます。

｜時期｜


4月17日　怒る　／　4月19日　困ったことが起きる

｜ラッキーアイテム｜


日焼け止め

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞