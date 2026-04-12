【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年4月13日〜4月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月13日〜4月19日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では気持ちをコントロールしづらいです』
｜総合運｜ ★★★☆☆
嫌な出来事から様々な収穫がある時です。特に、対人間での印象アップの方法などが経験から見えてきます。仕事や公の場ではチーム感を大事にしていくでしょう。自分だけが成功するより、周囲の人達と長く仲良く繋がっていたい想いが強くなります。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
「自分ばかり追いかけて愛情を注いでいる」と思ってしまいがちです。距離をあけようとすればする程、逆にどんどんハマってしまうので、他のことで気を紛らしていきましょう。シングルの方は、自分からはアプローチしない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の人生を変化させるために行動していきます。
｜時期｜
4月17日 怒る ／ 4月19日 困ったことが起きる
｜ラッキーアイテム｜
日焼け止め
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞