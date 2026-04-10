現地8日のブルージェイズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。6回1失点と好投し、打者としては43試合連続出塁とした一戦。球団専属カメラマンが捉えた1枚に賛辞が相次いでいる。

昨季のワールドシリーズ制覇を決めたロジャースセンターで投打二刀流で出場した大谷。球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏が切り取ったのは、敵地での一瞬だった。

暗くなった球場内、ネクストで準備している大谷を観衆がスマホで撮影しようとしている。同氏は自身のインスタグラムに「The SooHoo Scrapbook」として、幻想的な1枚を公開。日本のファンから賛辞が相次いだ。

「この星のような光は皆んながスマホで撮影中なんですよね！！宇宙の中でバットを持つ瞬間のようです」

「いつもスタジアムで沢山のシーンを見続けている MR.soohoo だからこその シャッターチャンスを逃さない、美しすぎるショット」

「涙がこぼれそうなほど尊い一枚です」

「あまりにも美しい 圧倒的な存在感 胸熱です」

「あなたの写真大好きです」

この試合の大谷は6回1失点と好投もリリーフ陣が追いつかれて勝ちはつかなかった。打者としては2009年のイチローに並ぶ43試合連続出塁。チームは3-4で敗れた。



（THE ANSWER編集部）