歌手の浜崎あゆみ（４７）と撮影した２ショットが披露された。

「あゆさんのライブにＶＴＲ出演させていただきましたー」と泣き笑いの絵文字をつけてインスタグラムを投稿したのは、お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司。「ほんまは出させていただきたかったけど、スケジュールがどうしても無理で。だからライブ後に会場に行って打ち上げだけ参加させてもらった」という。

「見に行ってた嫁曰く、最高なライブだったらしく次は絶対行きたいっす」と悔しがり、あゆと記念撮影した写真をアップした。

そして「偽物ともツーショット撮ってもらいました」と笑い、あゆのモノマネをしているキンタロー。とも撮影。「そんな私のＴシャツは全く見えないけどｓｔｕｓｓｙのシャドーマンのロンＴ。そしてアウターはＬＥＥの大戦の２ロケの４つボタンのカバーオール」と自身のファッションについて説明した。

あゆは、キラキラのスパンコールが装飾されたキャップをかぶり、上下デニムのカジュアルコーデ。デニムジャケットを着た山内とまるでペアルックのよう！小顔が際立ち、スリムな体も４７歳と思えない若々しさだ。

フォロワーは２ショットに大興奮。「えー！１枚目あゆ？かわいいっ！」「あゆさんはえぐい！！」「あゆ可愛いです」「あゆちゃん小顔すぎる」「顔の大きさよ」「あゆさんとお揃（そろ）いの服かと思いました。かっこいい〜です」の声を寄せた。