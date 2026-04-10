元フィンランド代表MFヤリ・リトマネン氏がエストニア4部で復帰

かつてスペイン1部バルセロナやイングランド1部リバプールで活躍した元フィンランド代表MFヤリ・リトマネン氏が、55歳にして驚きの現役復帰を果たす。

2012年の引退から14年の時を経て、再びピッチに立つ決断を下した。スペイン紙「MARCA」が「55歳で再びスパイクを履く」と、アヤックスのレジェンドによる衝撃のニュースを報じている。

フィンランド史上最高の選手と称されるリトマネン氏は、エストニア4部のカレフ・タリンのサードチームに加入することが決定した。現在はタリンに居住しており、同クラブには20歳と18歳の息子が在籍している。家族と同じチームでプレーすることについて「引退したスパイクを再び手にする」と伝えており、父子共演も期待される異例のキャリアを歩むことになった。

今回の復帰は予期せぬ形で実現したようだ。もともと練習には参加していたというが、「突然、選手が少なくなった。トレーニングをしていたので、コーチから助けてくれないかと頼まれた」と経緯を説明している。当初は1試合限定の助っ人としての出場だったが、クラブ側が今シーズンの公式戦に向けた正式な選手登録を決定したと指摘している。

リトマネン氏はアヤックスで公式戦255試合に出場し、133ゴールを記録した伝説的アタッカーだ。1994-95シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ制覇にも大きく貢献した。同メディアは「フィンランドサッカー界の偉大なアイコン」と称え、55歳で迎える10番目の所属クラブでの新たな挑戦に熱い視線を送っている。（FOOTBALL ZONE編集部）