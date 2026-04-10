東京スカイツリー、特別ライティングの不具合で謝罪 『ブルーロック』とコラボで光の演出
東京スカイツリーは10日、公式Xを更新。9日に実施されたテレビアニメ『ブルーロック』とのコラボイベント『BLUE LOCK EPISODE 空（SKY） in 東京スカイツリー』特別ライティングの点灯の演出を正常に行えなかったと発表し、謝罪した。
【画像】『ブルーロック』とコラボした東京スカイツリーでのイベント詳細
投稿では「4/9（木）19:00〜24:00に実施した「BLUE LOCK EPISODE 空（SKY）in 東京スカイツリー」特別ライティングの点灯において、システム不具合により正常な演出を行うことができませんでした」と報告。「ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪した。
本イベントは、原作・金城宗幸氏、漫画・ノ村優介氏による同名漫画を原作としたアニメ『ブルーロック』との初めてのコラボレーションイベント。東京スカイツリー天望デッキ・天望回廊などが作品の世界観に装飾されるほか、地上350ｍにある大迫力のパノラマスクリーンでの特別映像の上映、天望回廊からの絶景をバックにキャラクターたちと写真が撮影できる限定フォトサービス、限定カフェなどが展開される。
特別ライティングは、潔世一、糸師凛、蜂楽廻、千切豹馬、御影玲王、凪誠士郎の各キャラクターをイメージしたデザインが約5分間で1ループ。シュートが決まった瞬間を表現した光の演出が行われる。公式ホームページによると、あす11日以降も会期中の土日祝日を中心に不定期で実施される予定となっている。
イベントは、7月6日まで開催される。
【画像】『ブルーロック』とコラボした東京スカイツリーでのイベント詳細
投稿では「4/9（木）19:00〜24:00に実施した「BLUE LOCK EPISODE 空（SKY）in 東京スカイツリー」特別ライティングの点灯において、システム不具合により正常な演出を行うことができませんでした」と報告。「ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪した。
特別ライティングは、潔世一、糸師凛、蜂楽廻、千切豹馬、御影玲王、凪誠士郎の各キャラクターをイメージしたデザインが約5分間で1ループ。シュートが決まった瞬間を表現した光の演出が行われる。公式ホームページによると、あす11日以降も会期中の土日祝日を中心に不定期で実施される予定となっている。
イベントは、7月6日まで開催される。
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