ただのとんかつ屋じゃない！ 東北沢の新店で出会った「かつ前」という粋な楽しみ方

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・東北沢のとんかつ店『とんかつ向陽亭（こうようてい）』です。

“かつ前”が充実！和のアイデア光る自家製ダレにも注目

品書きを見れば、鮮魚の刺身に酒のアテ、はたまた気の利いた旬の一品など、つまみの充実っぷりに目を見張った。というのも実はこちら料理長の佐藤さんは和食の出身で、中学校の先輩だった店主・竹下さんと手を組んで始めた店なのだ。ちなみに店名も、ふたりの出身校からとったというエピソードもほっこりしてしまう。

蕎麦前ならぬ“かつ前”を思うままに堪能したら、いざ本命へ。ロースに使用するのがあっさりとして甘み際立つ山形豚。身の水分を逃さぬよう、あえて下味は一切なし。噛むたびに肉汁が繊維の中からあふれてくる上、時間が経っても衣がへこたれず、酒のお供にゆるゆる味わうにももってこいなのだ。

厚切りロース定食3080円

『とんかつ向陽亭（こうようてい）』（手前）厚切りロース定食 3080円 （ドリンク）東北沢ハイボール 600円 パン粉は中挽きを使い、豚肉の存在感を立たせている

さらにダシにとろみをつけた自家製ダレを添えるのも和食のアイデア。カツオ節の風味が加われば、豚の旨みも衣の香ばしさも、より鮮やかに立ってくる。

『とんかつ向陽亭（こうようてい）』（左）料理長 佐藤忍さん、（右）店主 竹下弘晃さん

料理長：佐藤忍さん、店主：竹下弘晃さん「ロースとヒレの盛り合わせもありますよ」

『とんかつ向陽亭（こうようてい）』

東北沢『とんかつ向陽亭（こうようてい）』

［店名］『とんかつ向陽亭（こうようてい）』

［住所］東京都世田谷区北沢3-1-10ニューアイランド東北沢2階

［電話］080-7162-2491

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時半〜23時（フード21時半、ドリンク22時LO）

［休日］日・祝（不定休）

［交通］小田急小田原線東北沢駅東口から徒歩1分

撮影／西崎進也（がぶう）、小島昇（あげいけ、フライ家）、小澤晶子（からさわ、向陽亭）、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ほろ酔い晩酌セットの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】和食×とんかつ！ 和食らしさあるカツと酒と合うつまみが旨い、呑めるとんかつ屋（7枚）