「素晴らしい、まさに伝説的だ！」39歳・本田圭佑の「プロ意識は疑いの余地がない」。シンガポール移籍に海外ファン注目「中国でプレーしてみない？」
2005年に名古屋でキャリアをスタート。以降、VVVフェンロ（オランダ）、CSKAモスクワ（ロシア）、ミラン（イタリア）、パチューカ（メキシコ）、メルボルン・ビクトリー（オーストラリア）、フィテッセ（オランダ）、ボタフォゴ（ブラジル）、ネフチ・バクー（アゼルバイジャン）、スードゥバ（リトアニア）、パロ（ブータン）で活躍した。
日本を含め計10か国でプレーしてきた本田圭佑は、近年は無所属だったが、ついに新天地が決まった。４月10日、シンガポールのFCジュロン（旧アルビレックス新潟シンガポール）は、過去３度のワールドカップ出場歴もある39歳レフティが2026-27シーズンより加入すると発表した。
国内外のメディアが報じるなか、中国の『直播吧』も本田の新たなチャレンジを速報すると、現地ファンからは以下のような声があがった。
「素晴らしい、まさに伝説的だ！」
「ミランの背番号10番はプロ意識やその他の面で非の打ちどころがない」
「自己規律、毅然とした眼差し」
「彼のプロ意識は疑いの余地がない」
「中国リーグでプレーしたことがないのは、彼にとって生涯の心残り」
「数々のトップリーグでプレーしてきたのだから、中国でプレーしてみない手はないだろう？」
「彼は2018年のワールドカップでゴールを決めた！」
「わあ、39歳！」
「まだまだ戦える」
「え？ 彼ってコーチじゃないの？」
「本田圭佑と三浦知良、どちらが先に引退すると思いますか？」
「日本には、いつまでも現役で活躍できるサッカー選手がたくさんいる！」
「いつかサインをもらいに行きます」
今年６月に40歳を迎える本田。ジュロンの公式サイトを通じて、「複数国リーグでの得点ギネス記録がかかっていたりと、色々な挑戦があるのですが、このクラブで１番成し遂げたいことはリーグで優勝」と意気込みを伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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日本を含め計10か国でプレーしてきた本田圭佑は、近年は無所属だったが、ついに新天地が決まった。４月10日、シンガポールのFCジュロン（旧アルビレックス新潟シンガポール）は、過去３度のワールドカップ出場歴もある39歳レフティが2026-27シーズンより加入すると発表した。
「素晴らしい、まさに伝説的だ！」
「ミランの背番号10番はプロ意識やその他の面で非の打ちどころがない」
「自己規律、毅然とした眼差し」
「彼のプロ意識は疑いの余地がない」
「中国リーグでプレーしたことがないのは、彼にとって生涯の心残り」
「数々のトップリーグでプレーしてきたのだから、中国でプレーしてみない手はないだろう？」
「彼は2018年のワールドカップでゴールを決めた！」
「わあ、39歳！」
「まだまだ戦える」
「え？ 彼ってコーチじゃないの？」
「本田圭佑と三浦知良、どちらが先に引退すると思いますか？」
「日本には、いつまでも現役で活躍できるサッカー選手がたくさんいる！」
「いつかサインをもらいに行きます」
今年６月に40歳を迎える本田。ジュロンの公式サイトを通じて、「複数国リーグでの得点ギネス記録がかかっていたりと、色々な挑戦があるのですが、このクラブで１番成し遂げたいことはリーグで優勝」と意気込みを伝えている。
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