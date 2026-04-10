「素晴らしい、まさに伝説的だ！」39歳・本田圭佑の「プロ意識は疑いの余地がない」。シンガポール移籍に海外ファン注目「中国でプレーしてみない？」

「素晴らしい、まさに伝説的だ！」39歳・本田圭佑の「プロ意識は疑いの余地がない」。シンガポール移籍に海外ファン注目「中国でプレーしてみない？」