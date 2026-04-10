SEVENTEEN、約1年ぶり日本ファンミのライブビューイング決定！CARAT必見の来場者特典も

SEVENTEENの日本ファンミーティング「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」のライブビューイングが決定した。

昨年9月の仁川を皮切りに、世界14都市で全29公演を行い、オン・オフライン合算で約84万人を動員した「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」で大成功を収めたSEVENTEEN。

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7カ月にわたって続いた本ワールドツアーの締めくくりとして、4月4日と5日には仁川（インチョン）アジアード主競技場にて「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE」を開催した。

さらに、6月20日と21日には「2026 SVT 10TH FAN MEETING＜SEVENTEEN in CARAT LAND＞」の開催も予定されており、CARAT（SEVENTEENのファン）の熱狂的なイベントが控えている。

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CARATの熱が高まる中、5月13日と14日に東京ドーム、5月23日と24日に京セラドーム大阪で開催される日本ファンミーティング「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」のうち、東京ドーム公演のライブビューイングが実施される。

公演の模様は全国の映画館で生中継される予定で、約1年ぶりとなる日本でのファンミーティング公演を、大迫力のスクリーンで楽しむことができる。

なお、CARAT会員先行受付（抽選）、カラモバ会員先行受付（抽選）、一般先行受付（抽選）は、4月12日（日）23時59分まで受け付けている。

さらに来場者特典として「ポストカード」の配布も決定。本ライブビューイングでしか手に入らない限定グッズとなっているため、注目が集まる。

SEVENTEENとCARATが過ごすかけがえのない時間を、ぜひ映画館で分かち合ってみてはいかがだろうか。