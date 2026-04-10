宮根誠司、『ミヤネ屋』2日連続で冒頭に説明「ご容赦ください」 声に心配の声
フリーアナウンサーの宮根誠司（62）が、10日放送の読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）生放送に出演。昨日に引き続きかすれた声に心配の声が寄せられた。
【写真】宮根誠司も笑い止まらず！『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物
昨日の番組では冒頭に「ちょっと声が枯れておりまして、お聞き苦しいと思いますが、なるべく頑張ってまいります」と伝えていた。また番組の最後に藤村幸司アナから「ちゃんと治してくださいよ！」と言われ、宮根も頭を下げて「治してきます」と話していた。
きょうの放送でも冒頭に「きょうも若干、声が枯れております。ご容赦ください」と伝えた。昨日よりかなり改善されたものの、2日連続の枯れた声に「宮根さん昨日から声ガラガラで辛そう」「少し改善したのか宮根氏の喉」「まだ声が変じゃないか！」などのコメントが寄せられていた。
【写真】宮根誠司も笑い止まらず！『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物
昨日の番組では冒頭に「ちょっと声が枯れておりまして、お聞き苦しいと思いますが、なるべく頑張ってまいります」と伝えていた。また番組の最後に藤村幸司アナから「ちゃんと治してくださいよ！」と言われ、宮根も頭を下げて「治してきます」と話していた。
きょうの放送でも冒頭に「きょうも若干、声が枯れております。ご容赦ください」と伝えた。昨日よりかなり改善されたものの、2日連続の枯れた声に「宮根さん昨日から声ガラガラで辛そう」「少し改善したのか宮根氏の喉」「まだ声が変じゃないか！」などのコメントが寄せられていた。