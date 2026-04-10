＋FT SUPREME.LA.LA.からリカバリーインナー登場♡着るだけで癒し時間

忙しい毎日に、ほっとひと息つける時間を♡＋FT SUPREME.LA.LA.から、“着るだけでリラックスできる”新しいリカバリーインナーが登場しました。ストレスや疲れに寄り添いながら、心地よい着用感で日常をサポート。自分を大切にしたい方にぴったりの、今注目のインナーウェアです♪

極上の着心地でリラックス♡

「エレサポートソフトインナーウェアセット」は14,850円（税込）。ブラジャーとショーツのセットで、2026年4月1日（水）より発売されています。

シルクとモダールを組み合わせた素材により、なめらかでやさしい肌触りを実現。敏感肌の方でも快適に着用できるよう設計されています。

新作サニタリーショーツ「雲パンツ」♡快適すぎる履き心地に注目

着るだけでサポートする機能性

高濃度電子加工を施した特別なファブリックが、身体をやさしく包み込み、休息時間の質を向上。

さらに締め付け感を抑えたストレスフリー設計で、長時間でも快適に過ごせます。日常の中で感じる疲れや違和感に寄り添うアイテムです。

ブランドのこだわりと展開

＋FT SUPREME.LA.LA.は、女性の身体や心の変化に寄り添うフェムテックブランド。補整機能や冷え対策など、日常を快適にする工夫を取り入れています。

商品は表参道店とオンラインショップで販売中。※4/10(金)以降順次発送

自分をいたわる新習慣

リカバリーインナーは、忙しい毎日を過ごす女性にとって頼れる存在♡着るだけでリラックスできる心地よさが、日常を少し豊かにしてくれます。

自分自身を大切にするための一歩として、取り入れてみてはいかがでしょうか♪