懐かしい〜！ ジャック・ニクラスが全米オープン優勝時に着ていたポロシャツを完全再現 でも素材は超涼しい現代風？
「なんか見たことがある」「懐かしい」、長らくゴルフを愛している人なら、このポロシャツを見て既視感を覚えたのではないだろうか。それもそのはず、“帝王”ジャック・ニクラスが1980年の全米オープン優勝時に着用していたものを再現しているからだ。
【写真】色違いのネイビーは大人っぽい感じがいいね！
カジュアルウェアブランド「Golden Bear」のゴルフライン「GB GOLF」が、春の新作として発表したのが『Jack Nicklaus Heritage polo shirts』。4月9日から販売を開始している。このポロシャツは前述のとおり、1980年の全米オープンで、ニクラスが着用していたモデルを現代風にアレンジしたもの。ニクラスといえば、当時から「Golden Bear」のウェアを愛用しており、高校生時代に所属していたバスケットボールのチーム名が偶然にも「ゴールデンベアーズ」だったという、“縁”とも感じるようなエピソードまである。そんな今作は、レトロなボーダー柄のデザインを忠実に再現しながら、通気性とストレッチ性に優れたトリコットメッシュ素材を採用し、快適な着心地との両立を実現。年々、暑さが厳しくなり、夏場は気温だけでなく湿度も増すため、そうした気候でも汗の張り付きやツッパリ感がなく、軽くてストレスフリーな点も、現代版らしいポイントといえる。カラーはブラウンとネイビーの2色展開で、価格は税込み9,790円。公式オンラインストアで発売中だ。「ジャック・ニクラスが着ていたポロにそっくりでしょ！」と、ラウンド中の会話のネタにもできそうな魅力的な逸品。このポロシャツを着てプレーしながら、仲間とともにニクラス談義に花を咲かせるのもいいかもしれない。◇ ◇ ◇渋野日向子もランクイン→関連記事で【「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 小祝さくらに佐久間朱莉……教え上手で絶対楽しいのは誰？】を掲載中
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