あす11日の「Prime Video Boxing 15」（両国国技館）で予定されていたプロボクシング前WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介（24＝帝拳、10勝8KO1敗）の再起戦は、高見が体調不良のため10日に中止が発表された。フライ級でWBA1位、WBC3位などにランクする高見は、元IBF世界フライ級王者アンヘル・アヤラ（25＝メキシコ、18勝8KO1敗）と同級でノンタイトル10回戦を戦う予定となっていた。

帝拳ジムの浜田剛史代表によると、前日午後9時の時点で高見は減量も順調との報告があり、「あとは寝るだけ」の状態だったという。しかし、その後に高見がだるさなどの体調不良を訴えて宿泊先のホテルから病院へ搬送され、ドクターストップがかかったという。

100年の歴史を誇る帝拳で試合前日のキャンセルは初めてとみられ、浜田代表は「いずれにしろ（出場停止などの）ペナルティーになる」と厳しい表情。「大変申し訳ない。高見の試合が見たいお客さんも多かったと思う。明日の試合が終わったらトレーナーを集めて反省会です。再発防止を考えなければ」と謝罪した。

高見は昨年12月、WBA・WBO世界ライトフライ級王座統一戦でレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に1―2で判定負けしてWBA同級王座から陥落。フライ級に転向し、約4カ月ぶりの再起戦を新階級の初戦とするはずだった。興行のもようはプライムビデオが独占ライブ配信。メインでは昨年11月にプロ初黒星を喫した那須川天心（帝拳）が、WBC世界バンタム級挑戦者決定戦で元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）と対戦する。