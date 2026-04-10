シンガー・ソングライター岡本真夜（52）が10日、インスタグラムを更新。ファンクラブを新設したことを報告した。

岡本は「ファンクラブ開設いたしました」と、2023年に閉鎖したファンクラブと同じ名称の「SUN＆MOON」の開設を報告。「2年前、もう歌えないと思い閉鎖してしまって、長年応援してくださってた皆さんには寂しい思いをさせてしまい申し訳なく思っています」とつづった。

岡本は2010年にメニエール病を発症し、発声障害も疑われる不調に苦しんだ。「それでもずっとライブに足を運んでくださったり、曲を聴いてくださったりと・・・本当にありがたく」と感謝するとともに、「絶望の中で出会えたボイトレの先生、そしてマネージャーとプロデューサーチームの支えのおかげで、今は歌える楽しさを取り戻せました。日に日に、声を楽に、昔の発声に近づいているのを実感しています」と現状を説明した。

「まだ完璧ではないですが、最初のレッスンで先生に『希望しかない』と言われたその言葉を信じています」と岡本。「久しぶりのツアーも組めるようになり、したくてもできなかったことがひとつずつ増えて、本当に嬉しく思います。徐々にライブの本数も増やしていきたいと思っています」と意気込みをつづった。