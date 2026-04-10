【ニュージーランドＴ 2026】少ないキャリアの素質馬が狙い目！ 過去10年の傾向から考える攻略ポイント

攻略POINT

【１勝クラス組】マイルの平場組で前走着差もチェック

１勝クラス組の好走馬の大半が芝マイル戦からの臨戦。

しかも平場からの臨戦組が［4・2・2・34］と、特別戦組を完全に圧倒している。

前走着順は１着が理想だが、３着までならＯＫ。

さらに前走１着時の着差が０秒４以上では［2・1・0・0］と、好走確率が大幅にアップする。

【ＧⅢ組】前走①人気が出走してきたら要注目

ＧⅢ組の前走距離は1400～2000Мと幅広いが、安定感でいえば同一距離組［2・3・1・8］と距離短縮組［1・1・2・3］に軍配が上がり、距離延長組は［1・1・2・20］と劣勢。

また前走①人気が［1・3・0・1］と強く、その前走で10着以下に惨敗でもしていない限り、信頼度は高い。

【キャリア】少ないキャリアの素質馬が狙い目

若駒だけにレース経験を積むのは重要だが、このレースではフレッシュさ、素質がより重要視される。

その証拠にキャリア２戦馬が［1・1・1・4］、キャリア３戦馬が［3・3・1・12］と勝率・連対率・複勝率が高く、４戦以上はキャリアが増えるにつれ、これらの数値が下降する。

ニュージーランドＴ 過去10年のデータ

【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』