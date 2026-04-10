◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦 同級２位・那須川天心―同級１位フアンフランシスコ・エストラダ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ＷＢＣ同級１位・坪井智也―ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ▽バンタム級１０回戦 秋次克真―ホセ・カルデロン（４月１１日、東京・両国国技館）

「ＰＲＩＭＥ ＶＩＤＥＯ ＢＯＸＩＮＧ １５」の前日計量が１０日、都内のホテルで行われ、前ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級王者でＷＢＣ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１位・坪井智也（２９）＝帝拳＝がリミットから２００グラム軽い５１・９キロで一発クリアした。

対戦相手の元世界２階級制覇王者でＷＢＣ世界同級６位ペドロ・ゲバラ（３６）＝メキシコ＝も５１・９キロだった。

約８秒間、フェースオフで闘志をぶつけ合った坪井。計量後、囲み取材に応じ「調整はうまくいきました。前戦でしっかり５２・１キロに落とせていたので、それが継続できてすんなりいきました。明日は何も考えず、いつもどおり楽しく戦略にはめこんで坪井智也らしいボクシングができたら」と気負いを見せない。

対峙（たいじ）した、米リング誌のパウンド・フォー・パウンド（階級を超えた最強ランキング）でトップ１０入りしたこともあるレジェンドボクサーについて聞かれると、「本当に真摯な人で強いんだろうなという感じはあります」と話した。敬意を示した上で「でも、自分の中である程度、こうしてくるだろうっていう想定も全部できていますし、（試合を）支配して楽しめるかなという気はしています」と淡々と話した。

坪井は２０２１年世界選手権金メダリストで、アマ戦績は１０６勝（１０ＫＯ・ＲＳＣ２５敗）。２５年３月にプロデビューし、同年６月にプロ２戦目でＷＢＯアジアパシフィック王座を獲得した。同年１１月の３戦目では元世界王者カルロス・クアドラス（メキシコ）に８回ＴＫＯ勝ちした。現在、スーパーフライ級（５２・１キロ以下）で、ＷＢＣ＆ＷＢＯ１位、ＷＢＡ５位、ＩＢＦ１０位と主要４団体全てに世界ランキングに名を連ねている。

プロデビューして１年１か月。坪井がどんなボクシングを見せるか期待感は高まっているが、坪井は「皆さんが期待してくれているのはとてもうれしいが、僕自身、僕のやりたいことを全部楽しんですれば、それが皆さんが面白いなって思ってもらえる結果になっていると思う。とりあえず、楽しんで、感謝して、頑張りたい」。冷静な受け答えにも自信をのぞかせていた。

戦績は坪井が３戦３勝（２ＫＯ）、ゲバラが４３勝（２２ＫＯ）５敗２分け。

興行は「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ（プライムビデオ）」で独占ライブ配信される。