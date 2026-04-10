ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「食事の準備してくれる？」同僚の前で妻をこき使う夫にモヤる…夫の… 「食事の準備してくれる？」同僚の前で妻をこき使う夫にモヤる…夫のその心理とは？ 「食事の準備してくれる？」同僚の前で妻をこき使う夫にモヤる…夫のその心理とは？ 2026年4月10日 13時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 人から見たら「愛されてるね〜」って感じかもしれませんが…本人からすると正直面倒！ いちいちグチグチ言われると信頼されていないのかと思ってしまいますよね。やましいことはなにもないのに!!そしてある日の帰り道、夫の愛情表現を反射的に拒絶してしまい…!?>>【まんが】夫の好きがちょっと重い!?(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫の好きがちょっと重い!? 「私にさわるな！！」女友だちの暴露で全てが崩壊…婚約者に突きつけた“最後の答え”【アンティークドールの面の下 Vol.18】 「俺なしで子育てできると思ってるのか!?」別れを切り出された夫が妻の反論に言葉を失う…妻からの衝撃の提案とは