日本ＢＳ放送<9414.T>が冴えない。９日の取引終了後に発表した２月中間期連結決算が、売上高５８億３４００万円（前年同期比０．９％減）、営業利益８億４９００万円（同２６．７％減）、純利益５億９６００万円（同２５．７％減）と減収減益となったことが嫌気されている。



ショッピングカテゴリーのタイム収入が伸び悩んだほか、スポット収入でも通販が減収となり減収を余儀なくされた。また、コンテンツ投資にかかる番組制作費や広告宣伝費が増加したことも利益を圧迫した。



なお、２６年８月期通期業績予想は、売上高１２５億７６００万円（前期比６．５％増）、営業利益１８億４００万円（同６．６％減）、純利益１３億６００万円（同２．９％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS