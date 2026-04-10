CUTIE STREETが、韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）出演時に披露した「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンを本日4月10日に配信リリースした。

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本楽曲は、番組出演後にパフォーマンス動画が3日間で300万回再生を突破し、各国のユーザーから22,000件以上のコメントが寄せられている。また、“Spotify Viral Hits Korea”で1位を記録し、韓国の“Instagram Viral Song”でも1位を獲得、“Melon Daily Global J-pop Chart”、“Apple Music トップ100：韓国”にも引き続きランクインを果たしている。

これらの反響を受け、本楽曲が緊急リリースとなった。現地のファンからは“韓国のアイドルより韓国語の歌詞がたくさんある”と称されているという。

なおCUTIE STREETは、8月には日本武道館で2日間の単独公演を開催。7月25日、26日にはFC会員限定JTBオフィシャルファンツアー『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』で韓国に再上陸する。

（文＝リアルサウンド編集部）