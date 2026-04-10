ドジャースは10日（日本時間11日）に行われる本拠でのレンジャーズ戦で来場者先着5万4000人に大谷翔平投手（31）のボブルヘッドを配布する。

今回は昨秋のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で打者では3本塁打を放ち、投手では10奪三振で7回途中2安打無失点の“伝説的活躍”を称え、打者バージョンのボブルヘッドを配布する。

投手バージョンのボブルヘッドは7月8日（同9日）のロッキーズ戦で配布予定で、まだデザインは発表されていない。

大谷は10日のレンジャーズ戦で出塁すれば、昨年8月24日のパドレス戦から44試合連続出塁となり、イチローが持つ日本人最長記録の43試合を上回り、新記録となる。

大谷は24年8月28日のオリオールズ戦で、愛犬デコピンとコラボレーションしたボブルヘッド人形配布日に本塁打。昨季も24年MVP獲得を記念し、ボブルヘッド人形が配布された4月2日のブレーブス戦で3号サヨナラアーチ。「50―50」を記念し、スライディングバージョンのボブルヘッド人形が配られた5月15日のアスレチックス戦では1試合2本塁打を放っている。

今季も自身のボブルヘッド配布日にどんな活躍を見せてくれるか。11日の一戦も注目が集まりそうだ。