劇作家ウィリアム・シェイクスピア（１５６４〜１６１６年）は、なぜ亡き息子と同じ名の戯曲を手がけたのか。

クロエ・ジャオ監督による「ハムネット」（４月１０日公開）が描くのは、不朽の戯曲「ハムレット」が世に出るまでの物語だ。原作は、作家マギー・オファーレルが創作した同名小説。シェイクスピア家の人々の愛と死の物語を通して、偉大な劇作家の作品世界、彼が生きた時代との感情的な回路を開く。その回路の源流にいるのはジェシー・バックリーが演じる妻。主人公は彼女である。（編集委員 恩田泰子）

シェイクスピアは、イングランドのストラトフォード・アポン・エイボンで革手袋業者の息子として生まれ、１８歳の時、８歳年上の女性と結婚。３人の子をもうける。下の２人は男女の双子で、男の子のほうは１１歳で死んだ。名前はハムネット。彼の死の４年ほど後に書かれたのが、父を暗殺されたデンマーク王子をめぐる悲劇「ハムレット」。

一文字違いの二つの名前は実際には同じ名前で、当時のストラトフォードの記録文書では、どちらを使ってもまったく差し支えなかった――という、研究者の論考から引用した一文が、原作でも、映画でも、物語が始まる前に示される。さて。

監督のジャオと原作者オファーレルが共同で脚本を手がけた映画の物語は、バックリーが演じるアグネス（通常はアンとして知られる人物）と、ウィリアム・シェイクスピア（演じるのはポール・メスカル）の出会いから動き出す。

見初めたのは、男のほう。アグネスは森を愛し、薬草の知識に優れ、鷹（たか）をあやつるすべも身につけている非凡な女。未来を見通す不思議な力も持っていて、自分に思いを寄せる男が内に多くのものを秘めているのを感じ取る。

２人は恋に落ち、結婚し、子供が生まれる。幸福だが、アグネスは夫を「家」に縛り付けておくべきではないと考える。そして彼は単身ロンドンへ。離れ離れでの家族生活は、それなりに回っていく。だが、ある時、悲劇が起きる。

オファーレルが知識と想像力を駆使して作り上げた物語は、往時のペスト禍も背景にしている。

原作は、文章の力、時間を往還する構成の妙をもって、ぐいぐい読ませるが、映画の物語は、ほぼ時系列で進行。目の前に広がる風景を、人間の姿を、じっくり味わわせる。

アグネスは、森の魔女の娘とうわさされたりもする人物なのだけれど、バックリーが演じるとまったく自然、魅力的。エキセントリックな女ではなく、人並み外れた強度で大地に根ざして生きている女に見える。この役でアカデミー賞主演女優賞に輝いているが、当然だと思う。

ストーリーを体感させる映像言語にも卓越したものがある。たとえば、撮影。忘れがたい構図も多いのだが、まなざしのあやつり方も見事。時折入り込んでくる監視カメラ的な視点には、さりげないけれど意味がある。やがて見る者をはっとさせる。

撮影監督はウカシュ・ジャル。この人も、登場人物を取り巻く世界に深みを与える音響デザインを手がけたジョニー・バーンも、「関心領域」（ジョナサン・グレイザー監督）で鮮烈な手腕を見せた人だ。

この映画には森が出てくる。川も出てくる。アグネスが大切に思う森を水源とする流れの巡り、命の循環を見ているような気もする。終幕に現れるのは、夫が作った舞台だが、そこには森がある。人々を包み込み、心の渇きをいやす。救いをもたらす。ステージを取り巻く観客と、映画を見ている自分が一体になったような気がしてくる。愛と死と偉大な芸術の作用を体感できる映画を、クロエ・ジャオは作ったのだ。

あと一つ、この映画の魅力を。それは、ハムネット役のジャコビ・ジュープ。彼のいたいけなまなざし、一挙一動、思い出しただけで胸を締め付けられる。ハムレット役者は、彼の兄ノア・ジュープが演じている。

◇「ハムネット」（原題：ＨＡＭＮＥＴ）＝２０２５年／イギリス／上映時間：１２６分／日本語字幕翻訳：風間綾平、日本語字幕監修：河合祥一郎／配給：パルコ ユニバーサル映画＝４月１０日公開