◇ナ・リーグ パドレス─ロッキーズ（2026年4月9日 サンディエゴ）

パドレスの剛腕クローザー、メーソン・ミラー投手（27）が9日（日本時間10日）、本拠でのロッキーズ戦に9回から4番手で登板。3者連続三振と圧巻の投球を見せた。

1─1の9回にマウンドに上がると、先頭・ラムフィールドをスライダー3球で空振り三振。次打者・トーバーも2球で追い込むと、3球目の103・4マイル（約166・4キロ）直球で空振り三振を奪った。続くカストロも1ボール2ストライクからの4球目、スライダーで空振り三振。3者連続3球三振のイマキュレートイニングこそならなかったが、圧巻投球で相手に流れを渡さなかった。

ミラーは1日（同2日）のジャイアンツ戦の9回に先頭・アラエスに安打を浴びたが、後続を3者連続三振。この試合から前日8日（同9日）のパイレーツ戦で9回2死からマンガムに三ゴロを打たれるまで11者連続三振を記録。大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、データが残る1961年以降、最長記録は13者連続三振で惜しくも届かなかった。

それでも仕切り直しとなったこの試合でも“ドクターK”ぶりは健在。3者連続三振で1イニングを封じ、無失点記録は27回2/3まで伸びた。これで今季は打者21人と対戦し、16奪三振と相手を寄せ付けない投球を見せている。

大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者によると、奪三振76・2%はシーズン最初の6登板では「1900年以降、最高記録」で、21年のアロルディス・チャプマン、23年のホセ・アルバラードの69・6％を上回ったという。