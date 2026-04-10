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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

暑くなるとコンビニや自販機でアイスコーヒーに手が伸びますが、毎日だと地味にお財布に響きませんか？ 自宅で淹れてから持ち出すのはおいしさとは引き換えにタイパが悪いのがネック……。

今回はそんな悩みを変えてくれるコーヒーギア「VacBrew To Go」を試したレポートをお届けします。独自の真空抽出により水出しコーヒーが最短5分で完成するので、上手く使えばおいしいコーヒーがコスパ＆タイパ良く楽しめるのがポイント。

アイスコーヒーが欠かせない人はぜひ、参考にしてみてください。

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準備は挽いた豆と水を入れるだけ

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こちらが真空抽出コーヒーメーカーの「VacBrew To Go」。上部のドリッパーとサーバーに分かれるタイプとなっており、商品にはそのまま持ち出せるタンブラー型サーバーが付属。

なお今回は抽出状況を見やすくするためにガラスサーバーを使います。

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原理としては水出しコーヒーなので使い方も簡単。まずは抽出容器にコーヒー粉を30gほど入れ、

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次に水を400ml注ぎます。

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あとは付属マドラーで20回ほどかき混ぜるだけで準備は完了です。

ほったらかしOK、着替えている間に終わる

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準備ができたらフタとポンプをセットしてスイッチをオン。抽出モードは3種類から選べますが、今回は最短の5分で試してみました。

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時間を計ってみるとちょうど5分で下に押し出されていきました。上部の強力なポンプ（最大-450mBar）が作り出す真空状態により、数時間寝かした水出しコーヒーと同等の抽出がこのスピードで実現するのだそう。

5分とは思えない仕上がりに満足

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同じ豆でホットドリップも嗜んでいるので味の違いがはっきり分かりました。

熱が加わっていないことで苦味が少なく、しっかり濃さやコクは感じるのにごくごく飲めるスッキリ感が絶妙ですね！

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氷をたっぷり入れれば上質なアイスコーヒーが完成。濃いめが好みであれば少し時間は伸びますが、8分や12分のじっくり抽出モードも選べますよ。

朝の準備中に十分満足できるコーヒーができるのはコーヒー党には嬉い限りでした。

タンブラーでそのまま持ち出せる

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途中で紹介したとおり、製品にはタンブラー兼用サーバーが付属するので淹れたてをそのまま持ち出せるのも魅力のひとつ。

コンビニコーヒーも手軽で便利ですが、この夏は「VacBrew To Go」でコスパ・タイパ・味の三拍子揃った一杯を楽しんでみては？ 気になった人はぜひ、商品ページで詳細をチェックしてみてください。

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＞＞ 真空技術でコールドブリューが最短5分！抽出してそのまま持ち出せるタンブラー型コーヒーメーカー「VacBrew To Go」

Source: machi-ya

本記事制作にあたりBRIGHT_DIYより製品貸与を受けております。