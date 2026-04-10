東京ディズニーリゾートの商業施設「イクスピアリ」に、韓国発フローズンヨーグルトブランド「Yoajung（ヨアジョン）」のポップアップストアが期間限定オープン。

期間中、ヨアジョンの定番メニューに加え、限定メニューの販売も実施されます☆

イクスピアリ「Yoajung（ヨアジョン）」ポップアップストア

出店期間：2026年4月20日（月）〜5月31日（日）

出店場所： 〒279-8529 千葉県浦安市舞浜1−4 イクスピアリ 1Fフードセレクション

韓国発フローズンヨーグルトブランド「Yoajung（ヨアジョン）」が「イクスピアリ」内「1Fフードセレクション」にて期間限定オープン！

Yoajung（ヨアジョン）は、韓国で400店舗以上を展開するフローズンヨーグルトブランドです。

自家製フローズンヨーグルトをベースに、蜂の巣（コムハニー）やフルーツ、シリアル、クッキーなどを自由に組み合わせて楽しめる“カスタマイズ型ヨーグルトスイーツ”として支持を集めています。

韓国で人気のヨーグルトスイーツをより身近に楽しんでもらうことを目的にした期間限定ショップです。

ヨアジョンならではの華やかなビジュアルと、自分好みにトッピングを選ぶ楽しさをそのままに、この出店のための限定メニューも用意されます☆

イクスピアリ限定メニュー「ドリームコンボ (Dream combo)」

価格： 1人前1,450円／2人前1,850円

イクスピアリ限定で販売される、柑橘系フルーツの爽やかな酸味と、マシュマロやシリアルのやさしい甘さ・食感を組み合わせた、Yoajungの期間限定メニュー「ドリームコンボ (Dream combo)」

名前の通り、夢のようににぎやかで特別感のあるビジュアルが特長で、幅広い世代の方々が楽しめるメニューになっています。

限定メニューも発売される、韓国発のフローズンヨーグルトブランドの期間限定ポップアップストア。

イクスピアリ1Fフードセレクションに2026年4月20日より期間限定でオープンする「Yoajung（ヨアジョン）」の紹介でした☆

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