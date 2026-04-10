SEVENTEEN日本ファンミーティングのライブビューイング開催決定 来場者特典も
13人組グループ・SEVENTEENの日本ファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』のライブビューイングの開催が10日、発表された。
【ライブ写真】覇気がすごい！ソロカットも
昨年9月の韓国・仁川を皮切りに、全世界14都市で29回の公演を続け、84万人余りの観客（オン・オフライン合算）を動員した『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]』で大成功を収めた“K-POPのアイコン”SEVENTEEN。7ヶ月間続いたワールドツアーの締めくくりとして、5月4日、5日に仁川・アジアード主競技場にて『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE』を開催する。さらに、6月20日、21日には『2026 SVT 10TH FAN MEETING＜SEVENTEEN in CARAT LAND＞』の開催も予定されており、CARAT（ファンネーム）熱狂のイベントが控えている。
CARATの熱が高まるなか、5月13日、14日に東京ドーム、5月23日、24日に京セラドーム大阪にて開催される日本ファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』東京ドーム公演おいてライブビューイングを実施、公演の模様を全国の映画館へ生中継する。約1年ぶりとなる日本でのファンミーティング公演を映画館の大迫力のスクリーンで楽しめる。
CARAT会員先行受付（抽選）、カラモバ会員先行受付（抽選）、一般先行受付（抽選）は12日まで受付中。さらに、来場者特典として「ポストカード」の配布も決定した。
【ライブ写真】覇気がすごい！ソロカットも
昨年9月の韓国・仁川を皮切りに、全世界14都市で29回の公演を続け、84万人余りの観客（オン・オフライン合算）を動員した『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]』で大成功を収めた“K-POPのアイコン”SEVENTEEN。7ヶ月間続いたワールドツアーの締めくくりとして、5月4日、5日に仁川・アジアード主競技場にて『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE』を開催する。さらに、6月20日、21日には『2026 SVT 10TH FAN MEETING＜SEVENTEEN in CARAT LAND＞』の開催も予定されており、CARAT（ファンネーム）熱狂のイベントが控えている。
CARAT会員先行受付（抽選）、カラモバ会員先行受付（抽選）、一般先行受付（抽選）は12日まで受付中。さらに、来場者特典として「ポストカード」の配布も決定した。