Lime Gardenが、2ndアルバム『Maybe Not Tonight』をSo Young Recordsよりリリースした。

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本作は、一夜の外出の始まりから終わりまでを描いたコンセプチュアルなアルバム。全10曲を通して、青春の高揚感や混沌、自己不信、失望がリアルタイムで捉えられている。デビューアルバム『One More Thing』からさらに進化を遂げ、バンドの代名詞である“ウォンク・ポップ”（風変わりなポップ）サウンドをより鋭く、より複雑なものへと昇華させた作品となっている。

バンドが“集団的な大分裂”と表現する出来事の直後に制作された本作では、悲嘆、飲酒、ボディイメージ、自尊心といったテーマと向き合いながら、メンバー各自の激動期を共同体的でカタルシスをもたらすものへと昇華している。

ボーカル兼ギタリストのクロエ・ハワードは「このアルバムは、一夜の外出の最初から最後までを描いたサウンドトラックです。ワクワクしながら出掛ける支度をして、でも心の奥底では悲しい気持ちが渦巻いていて、何か上手く行かない予感がしています。夜が深まるにつれ、最高に楽しい時間になっていく。ところが、そこに別れた恋人が他の人と一緒に現れて、気分は最悪、でも帰宅しないでパニクって取り乱す。結局、憂鬱と混乱、怒りを抱えて家路に着きます。」「歌詞的には、自分の良い部分と、自分でも嫌になる悪い部分を認めることを歌っています。自分が何者で、どうなりたいのかを模索し、何が正しいのか確信が持てないでいる。その混乱を受け入れ、疑わしい選択結果のカオスを楽しめばいいのです。間違ったって大丈夫、コソコソ隠れずに、堂々と生きるという選択です！」とコメントしている。

既発シングルからもアルバムの方向性がうかがえる。オープニングを飾る「23」は弾むようなベースラインとダンスフロアへの期待感でアルバム全体のトーンを確立。「All Bad Parts」は明るく皮肉を効かせたポップなサウンドと暗い底流を併せ持ち、「Downtown Lover」では軽快な魅力の中で回避的な行動を内省的に分析している。あわせて、アビー・ロード・スタジオでの特別ライブセッションとして録音されたニュー・オーダー「Age Of Consent」のカバーも公開された。

プロデュースはチャーリー・アンドリューが担当し、ドラマーのアナベル・ウィットルがアディショナルプロデューサーを務めた。グリッチ感のあるボーカル、催眠的なドラムビート、張り詰めたギター、チューンの狂ったシンセなどが織り交ぜられ、オルタナティブダンスやインディーポップから実験的なエレクトロニックテクスチャーまで、幅広い影響が取り込まれている。多くの楽曲は自宅で録音されたデモ音源から発展したものだという。

ハワードは「このアルバムの制作により、バンドを始めた頃の感覚を取り戻しました」と振り返り、「17歳の頃、私たちは自分たちが最高だと思って、それを誰にも否定させなかった。あの頃の感覚です。そして今、私たちはここにいるべき、という新鮮な感覚を抱いています。それはとても特別なことなのです」と語っている。

（文＝リアルサウンド編集部）