



高松市が10日、高齢者の暮らしと介護についてのアンケート調査結果を公表しました。報告書を作成し、高松市のホームページに掲載しています。

第10期高松市高齢者保護福祉計画（2027～2029年度）策定の基礎資料として、2025年12月～2026年1月、65歳以上の高齢者3000人と、40歳以上65歳未満の市民1000人を対象に郵送とWEBで調査しました。

高齢者は1738人（有効回答率57.9％）、市民は380人（有効回答率38.0％）から回答がありました。

高齢者の調査では、日常生活における不安や困りごととして「体力や体調の変化」が61.8％あり、必要とされる生活支援の第1位は「外出が困難な高齢者への移動支援」の45.1％でした。また「認知症のことを相談できる窓口・体制の充実」を求める人が63.5％いました。

市民の調査では、地域包括ケアシステムの推進について「家族や親族の理解と協力」が79.2％、「自宅近くの医療機関の充実」が63.7％、「行政の支援」が56.6％ありました。

高松市の65歳以上の高齢者は約12万人で、高齢化率（2025年度）は28.9％です。