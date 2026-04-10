１０日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５５．５６ポイント（０．６０％）高の２５９０７．９６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５２．６５ポイント（０．６１％）高の８６６４．４８ポイントと反発した。売買代金は１２４７億４８３０万香港ドルとなっている（９日前場は１２６６億５１９０万香港ドル）。

中東和平の協議進展期待が相場を支える流れ。イスラエルのネタニヤフ首相は９日、レバノンとの直接交渉することで合意したことを明らかにした。それより先、米国とイランは仲介国パキスタンの首都イスラマバードで１１日午前に和平協議するとも伝わっている。米半導体株高も追い風。昨夜の米株市場では、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が２．１％高と連日で史上最高値を更新した。そのほか、中国製造業のデフレ脱却も好材料。寄り付き直後に公表された３月の中国物価統計では、生産者物価指数（ＰＰＩ）がプラス０．５％と、前月（マイナス０．９％）までのマイナスから３年半ぶりに上昇転換した。市場予想（プラス０．４％）も上回っている。もっとも、上値は限定的。協議の進展を見極めたいとするムードも漂った。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、新興ＥＶ（電気自動車）メーカーの理想汽車（２０１５／ＨＫ）が４．２％高、ファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．５％高、生命保険事業で中国最大手の中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が３．４％高と上げが目立った。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が１１．４％、峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が５．８％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が４．０％ずつ上昇した。

証券セクターも急伸。中信証券（６０３０／ＨＫ）が１０．１％高、国聯証券（１４５６／ＨＫ）が６．４％高、中州証券（１３７５／ＨＫ）が６．０％高、招商証券（６０９９／ＨＫ）が４．２％高と値を上げた。最大手の中信証券が報告した１〜３月期決算（速報）は５５％増益と良好な内容。セクター全体の買い材料となった。

中国不動産セクターもしっかり。合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が３．７％高、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が３．１％高、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が２．９％高、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が２．６％高で引けた。

半面、石油セクターの一角はさえない。百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が７．２％、中油燃気集団（６０３／ＨＫ）が４．７％、中石化石油工程技術服務（１０３３／ＨＫ）が１．１％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が０．８％ずつ下落した。

本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．６３％高の３９９１．１４ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。証券、自動車、医薬、公益、インフラ関連なども買われた。半面、エネルギーは安い。産金・非鉄、銀行の一角も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）