ＮＯＤＡ・ＭＡＰの新作「華氏マイナス３２０°」が１０日〜５月３１日、池袋・東京芸術劇場で上演される。

化石の発掘現場で科学者たちが探す謎の骨が、次第に命や科学のありさまを浮かび上がらせていく物語。作・演出の野田秀樹、科学に助けられた人物タスケテを演じる阿部サダヲに聞いた。（武田実沙子）

謎の骨をめぐって現代の化石発掘現場、中世の博士の実験室、古代の洞窟と、時代を行き来しながら生命や医療、愛の真理に迫っていく。野田いわく「正しくない科学に基づいた、正しくないＳＦ（サイエンス・フェイクション）」という。

そして、「この芝居の根っこ」に挙げたのが１９８１年初演の「ゼンダ城の虜（とりこ）〜苔（こけ）むす僕らが嬰児（みどりご）の夜」だ。かつて野田が率いた劇団「夢の遊眠社」の代表作で、「もし命すべてなりせば」という意味深長な言葉から始まる。「若い頃から生命について書いてきた。４０年以上がたったが、またちゃんと書いておきたい。年を取り、リアルな言葉も書ける」

阿部が野田の新作に出演するのは「逆鱗（げきりん）」以来、１０年ぶりとなる。タスケテについて、野田によると「科学に助けられたので、研究の助手をしているけど、仕事では役に立たない」人物なのだとか。だが、演じる阿部自身は「研究には役に立っています」と言う。

その発言が意味するところはまだベールに包まれているが、舞台上ではタスケテを横目に、他の登場人物たちが彼のことを話す場面が度々あるという。「僕のこと、みんなでしゃべってるんですけど、居方（いかた）（たたずまい）が難しい」と阿部。野田は「だから阿部サダヲじゃないとできない。サダヲがそこにいるとリアリティーをもって（周囲が）しゃべれている気がするんだよね」と信頼を寄せる。

科学者役などで出演もする野田は、昨年１２月に７０歳を迎えた。阿部が「一番元気です。（稽古場を）かき回してくれています」と明かすと、野田は「本能で。演劇本能！」とすかさず笑顔で応じた。

物語には、野田が抱いている科学への危機感もにじむ。現実世界では誰もが気軽に手にするスマートフォンに人工知能（ＡＩ）が合わさった。「人間が生み出した科学技術によって、知らないうちに考え方も、表現も、変わっている。核と近いんじゃないですかね。人間を助けると思って作ったものが、コントロールできなくなっている」

公演タイトルは何を意味するのか？ 「ははあ、そういうことなんだと、ちょっとドキッとした」と阿部は一瞬、神妙な表情を見せた。広瀬すず、深津絵里、大倉孝二、高田聖子、川上友里、橋本さとし、橋爪功らが出演。（電）０３・６８０２・６６８１。