【ひらがなクイズ】隠れたひらがな2文字を探し出そう！ ヒントは「ハート型に咲くあの美しい花」
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日本の伝統行事や寺院の装飾、そして自然界の美しい花など、雅な雰囲気を感じる言葉をそろえました。1分間の集中力で、あなたの教養とひらめきを試してみてください！
□□り
□□んそう
□□ん
ヒント：平安時代の貴族が庭先で興じた遊びや、ハート型の花を咲かせる植物、そしてお寺の堂内を華やかに飾る仏具の名前を思い出してみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「けま」を入れると、次のようになります。
けまり（蹴鞠）
けまんそう（ケマンソウ）
けまん（華鬘）
どれも正しい日本語になりますね。ハート型の花が並んで咲く「ケマンソウ」は、美しい仏具である「華鬘（けまん）」に似ていることから名付けられました。このように言葉の由来や、形から連想される共通点に意識を向けることで、単なる暗記ではない、生きた語彙力が身につきますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の伝統行事や寺院の装飾、そして自然界の美しい花など、雅な雰囲気を感じる言葉をそろえました。1分間の集中力で、あなたの教養とひらめきを試してみてください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□り
□□んそう
□□ん
ヒント：平安時代の貴族が庭先で興じた遊びや、ハート型の花を咲かせる植物、そしてお寺の堂内を華やかに飾る仏具の名前を思い出してみてください。
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正解：けま正解は「けま」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けま」を入れると、次のようになります。
けまり（蹴鞠）
けまんそう（ケマンソウ）
けまん（華鬘）
どれも正しい日本語になりますね。ハート型の花が並んで咲く「ケマンソウ」は、美しい仏具である「華鬘（けまん）」に似ていることから名付けられました。このように言葉の由来や、形から連想される共通点に意識を向けることで、単なる暗記ではない、生きた語彙力が身につきますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)