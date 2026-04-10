作詞家の秋元康氏（67）が9日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。2009年に58歳で亡くなったロック歌手・忌野清志郎さんとの思い出を語った。

同番組では歌手の南こうせつと共演した秋元氏。忌野さんがボーカルを務めたロックバンド「RCサクセション」の話題になり、「もう忌野さん、最高でした」と回想。南は「大好きでした。ニッポン放送のフォーク番組に出て来て、まだ高校生だった」と振り返った。

当時の様子について、南は「“こんにちわー！”とか言っても、目も合わせてくれない、怒ってる」と苦笑い。「そして“本当のことなんか言えなーい！”って歌い出す。うわっ凄い、パンクだわ…」と驚いたという。

すると秋元氏は「うちに遊びに来た時があって、（忌野さんは）代々木上原だったかな、あっちのほうに住んでた」と告白。「うちのカミさんが、（ザ・）タイマーズっていう、あそこでコーラスとかをやってた」と明かした。

「それで清志郎さんと仲が良くて遊びに来てくれた」と説明したが、当時白金に住んでいたという秋元氏は「自転車で来るんですよ、あの人」とビックリ。改めて「凄いなと思って」と語った。

「いいですよね、ホントに不器用な。いつも生ギターを持ってないと照れくさいみたいな」と続け、「でも僕はRCのやっぱり、“スローバラード”が好きですね」と話すと、南も「いいですね、あの曲好き」と共感していた。