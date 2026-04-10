◇NBA ブルズ119-108ウィザーズ(日本時間10日、キャピタル・ワン・アリーナ)

シカゴ・ブルズでプレーする河村勇輝選手がウィザーズ戦で途中出場。4アシスト4リバウンド6得点の活躍でチームの勝利に貢献しました。

第1クオーター残り3分2秒からコートに入った河村選手は、残り49秒にディリングハム選手の3ポイントシュートをアシスト。さらに第2クオーターは、開始早々相手選手からオフェンスファウルを奪うと、残り2分17秒にはフリースロー付近から右コーナーへノールックパス。味方のダンクをアシストし、ファンを沸かせました。残り1分39秒には獲得したフリースローを1本決め、この日初得点を挙げます。

第3クオーターは、残り3分6秒にアシストでウィリアムズ選手のレイアップシュートにつなげると、再び相手の反則を誘い、ここはしっかりとフリースローを2本決めました。

第4クオーターも味方のダンクシュートをアシストするなど、攻守にわたり活躍が光った河村選手。この日は21分46秒の出場で4アシスト4リバウンド6得点をマーク。チームは119-108で勝利し、2連勝を飾りました。