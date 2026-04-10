粘り強いディフェンスで相手のファウルを誘い弾き飛ばされる河村勇輝選手(写真：Imagn/ロイター/アフロ)

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◇NBA ブルズ119-108ウィザーズ(日本時間10日、キャピタル・ワン・アリーナ)

シカゴ・ブルズでプレーする河村勇輝選手がウィザーズ戦で途中出場。4アシスト4リバウンド6得点の活躍でチームの勝利に貢献しました。

第1クオーター残り3分2秒からコートに入った河村選手は、残り49秒にディリングハム選手の3ポイントシュートをアシスト。さらに第2クオーターは、開始早々相手選手からオフェンスファウルを奪うと、残り2分17秒にはフリースロー付近から右コーナーへノールックパス。味方のダンクをアシストし、ファンを沸かせました。残り1分39秒には獲得したフリースローを1本決め、この日初得点を挙げます。

第3クオーターは、残り3分6秒にアシストでウィリアムズ選手のレイアップシュートにつなげると、再び相手の反則を誘い、ここはしっかりとフリースローを2本決めました。

第4クオーターも味方のダンクシュートをアシストするなど、攻守にわたり活躍が光った河村選手。この日は21分46秒の出場で4アシスト4リバウンド6得点をマーク。チームは119-108で勝利し、2連勝を飾りました。