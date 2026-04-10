【九州・山陰・山口限定】ほっともっと、炭火が香る“新のり弁”「焼鳥のり弁当」を発売
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月15日より、炭火が香る“新のり弁”「焼鳥のり弁当」を、九州・山陰・山口エリアの「ほっともっと」限定で発売する。
ほっともっと「焼鳥×のり弁 焼鳥のり弁当」650円
九州・山陰・山口エリア限定で販売される今回の「焼鳥のり弁当」は、高温の炭火で香ばしく焼き上げた鶏もも肉や、ふっくらコリコリ食感のつくねを、醤油ベースの甘辛ダレで仕上げた“焼鳥”と、“のり弁当”の美味しさを同時に味わえる限定メニュー。
おかか昆布とのりを敷き詰めたごはんにタレがしっかりと絡み、食欲をそそる一体感のある味わいとなっている。さらに、ちくわ天やきんぴら、小松菜と油揚げの和え物、だし巻き玉子といった「和の彩り」も添えられている。
ほっともっと「焼鳥×のり弁 W焼鳥のり弁当(肉2倍)」890円
また、肉量を2倍にしたボリューム満点の「W焼鳥のり弁当(肉2倍)」もラインアップ。いずれも、4月15日より、福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・鳥取県・島根県・山口県の「ほっともっと」683店舗(3月末現在)限定で販売される。
ほっともっと「焼鳥×のり弁 焼鳥のり弁当」650円
九州・山陰・山口エリア限定で販売される今回の「焼鳥のり弁当」は、高温の炭火で香ばしく焼き上げた鶏もも肉や、ふっくらコリコリ食感のつくねを、醤油ベースの甘辛ダレで仕上げた“焼鳥”と、“のり弁当”の美味しさを同時に味わえる限定メニュー。
ほっともっと「焼鳥×のり弁 W焼鳥のり弁当(肉2倍)」890円
また、肉量を2倍にしたボリューム満点の「W焼鳥のり弁当(肉2倍)」もラインアップ。いずれも、4月15日より、福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・鳥取県・島根県・山口県の「ほっともっと」683店舗(3月末現在)限定で販売される。