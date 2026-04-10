山下智久、コンビニ降臨ショット公開「隠し切れないオーラ」「どの角度もカッコいい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/10】俳優の山下智久が4月9日、自身のInstagramを更新。コンビニエンスストアを訪れた様子を公開した。
【写真】40歳イケメン俳優「隠し切れないオーラ」コンビニで端末操作
同日、誕生日を迎えた山下は「41 today. Still dreaming like I’m 14」と記し、プライベート感のあるショットを複数枚投稿。コンビニエンスストアの店内でマルチメディア端末を操作するマスク姿の横顔や、今秋リリース予定のニューアルバムとツアーのタイトル「DREAMING」が記された印刷物を手にする姿が収められている。
また「HAPPY BIRTHDAY」のバルーンが飾られた室内で、自身が主演を務める映画「正直不動産」（5月15日公開）のうちわを口元に添えるショットや、街中を颯爽と歩く姿の写真なども載せている。
この投稿は「マスクでも隠し切れないオーラ」「神々しい」「どの角度もカッコいい」「圧倒的な存在感」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】40歳イケメン俳優「隠し切れないオーラ」コンビニで端末操作
◆山下智久、コンビニ降臨ショット披露
同日、誕生日を迎えた山下は「41 today. Still dreaming like I’m 14」と記し、プライベート感のあるショットを複数枚投稿。コンビニエンスストアの店内でマルチメディア端末を操作するマスク姿の横顔や、今秋リリース予定のニューアルバムとツアーのタイトル「DREAMING」が記された印刷物を手にする姿が収められている。
◆山下智久の投稿に「マスクでも隠し切れないオーラ」と反響
この投稿は「マスクでも隠し切れないオーラ」「神々しい」「どの角度もカッコいい」「圧倒的な存在感」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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