りんごちゃん、浜崎あゆみスタイルのミニスカコーデ披露「脚綺麗」「あゆみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/10】ものまねタレントのりんごちゃんが4月9日、自身のInstagramを更新。ヒョウ柄のスカートを合わせたコーディネートを公開し、話題となっている。
【写真】37歳ものまねタレント「脚綺麗」ヒョウ柄ミニスカで浜崎あゆみ風コーデ
りんごちゃんは、歌手の浜崎あゆみが8日にスタートさせた全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」に参加したことを報告し、写真を投稿。鏡越しの自撮りでは、黒いファー帽子に黒のトップス、ヒョウ柄のミニスカートと黒のブーツに金髪ショートヘアで往年の浜崎を彷彿とさせるスタイルとなっている。
この投稿に「可愛すぎる」「服装可愛い」「お花のセンスが素敵」「脚綺麗」「あの頃のあゆみたい」「あゆへの愛が溢れてる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳ものまねタレント「脚綺麗」ヒョウ柄ミニスカで浜崎あゆみ風コーデ
◆りんごちゃん、ミニスカートで美脚際立つ
りんごちゃんは、歌手の浜崎あゆみが8日にスタートさせた全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」に参加したことを報告し、写真を投稿。鏡越しの自撮りでは、黒いファー帽子に黒のトップス、ヒョウ柄のミニスカートと黒のブーツに金髪ショートヘアで往年の浜崎を彷彿とさせるスタイルとなっている。
◆りんごちゃんの投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「服装可愛い」「お花のセンスが素敵」「脚綺麗」「あの頃のあゆみたい」「あゆへの愛が溢れてる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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