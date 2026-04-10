カプコンが運営するオンラインくじサービス「カプくじオンライン」にて、『流星のロックマン パーフェクトコレクション』の発売を記念したオリジナル商品が展開されることが発表された。

【画像あり】景品ラインナップ一覧

本くじは、『流星のロックマン』シリーズに登場するロックマンの変身姿をモチーフにしたアイテムを展開するものだ。S賞～E賞のハズレなし形式で、いずれかの賞品が必ず獲得できる。

S賞は、『流星のロックマン』でロックマンが変身した「スターフォース」の姿をデフォルメ化した「マスコットぬいぐるみ」（全3種）。A賞は「Tシャツ」（全2種）、B賞は『流星のロックマン3』に登場する「ノイズチェンジ」のデザインを使用した「アクリルスタンド」（全12種）となっている。

このほか、全8タイトルのロゴを使用した「アクリルブロックスタンド」（C賞／全8種）、「マルチクロス」（D賞／全8種）、「缶バッジ」（E賞／全10種）がラインナップされている。

販売期間は4月10日から5月29日13:59まで。価格は1回880円（税込）で、10連セット購入の場合は7,920円（税込）と1回分お得になる。商品のお届けは8月下旬～9月上旬頃を予定している。

あわせて、カプくじオンラインの公式Xアカウントにて、Xフォロー&リポストキャンペーンも実施される。アカウントをフォローし対象のポストをリポストすると、抽選で3名に「B賞：アクリルスタンド（全12種）」コンプリートセットがプレゼントされる。キャンペーン期間はくじと同じく4月10日から5月29日13:59まで。

（文＝リアルサウンドテック編集部）